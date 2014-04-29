Появилось видео, как полицейский из Москвы разгоняет пророссийский митинг в Крыму

В разговоре с протестующими, которые собрались под российскими флагами, полицейский ссылается на законы Российской Федерации и настаивает, что протест их нарушает, сообщает ТСН.

Когда крымчане напомнили ему, что на полуострове определенное время сохраняется так называемый "переходный период", полицейский вызвал на подмогу бойцов расформированного спецподразделения "Беркут".

Разгневанные таким поведением люди начали кричать "правоохранителям": "Здесь вам не Москва!", "Нас охранять не надо".

Напоследок, поняв, что люди не разойдутся, полицейский пообещал вызвать организаторов сборов в райотдел для того, чтобы они дали объяснения по поводу цели мирных собраний.