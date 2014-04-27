Сепаратисты направились к Донецкой телерадиокомпании, требуют эфира

«У нас есть свое радио, но нас не пускают на главное телевидение… Просьба всех подтянуться колонной. Нужно всем туда, чтобы они правильно освещали, что у нас происходит», - заявила одна из выступающих в ходе митинга на площади Ленина, сообщает корреспондент «ОстроВа».

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По ее словам, «о помощи просит» «сопредседатель временного правительства» самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В настоящее время около 300-400 человек движутся по проезжей части, частично перекрыв движение.