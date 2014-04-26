Папа Римский Франциск встретился с Яценюком

Об этом сообщает радио Ватикана.

Из Ватикана Яценюк поедет в базилику святой Софии в Риме, где состоится молитва за Украину и встреча с украинской общиной, говорится в сообщении.

В украинскую официальную делегацию входят также и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица и мэр города Львов Андрей Садовый.