Папа Римский Франциск встретился с Яценюком
15:01, 26 апреля 2014Политика
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Сегодня Папа Римский Франциск принял в Ватикане премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
Папа Римский Франциск встретился с Яценюком / REUTERS
Об этом сообщает радио Ватикана.
Из Ватикана Яценюк поедет в базилику святой Софии в Риме, где состоится молитва за Украину и встреча с украинской общиной, говорится в сообщении.
В украинскую официальную делегацию входят также и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица и мэр города Львов Андрей Садовый.
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