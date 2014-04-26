В Кремле опровергают прекращение диалога между Путиным и Обамой

«Разговор продолжается достаточно регулярно, последний был на прошлой неделе. Сейчас очень много разногласий. Поэтому диалоги весьма жесткие бывают. Но, тем не менее, общение все равно идет», - сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее издание The Daily Beast сообщило, что с момента вторжения российских войск в Крым между Путиным и Обамой происходили регулярные телефонные разговоры с целью деэскалации ситуации в Украине, однако сейчас контакты прерваны.

В частности, учитывая, что США и ЕС готовят новые санкции против России, Путин решил, что взаимодействие должно прекратиться, пишет издание со ссылкой на дипломатов и источники, близкие к российскому руководству.Читайте такжеПутин приостановил дипломатические отношения с Обамой - СМИ

"Путин не будет говорить с Обамой под давлением", - сказал Игорь Юргенс, глава Института современного развития, близкий соратник премьер-министра России Дмитрия Медведева, отметив, что контакты прерваны «не навсегда».

Дипломатические источники издания отмечают, что Путин не заинтересован в разговоре с Обамой в нынешних условиях. Лидеры двух стран могли бы снова договариваться, однако ни одна из сторон не ищет прямого контакта, как это происходило в начале кризиса в Украине.

Провал "женевских договоренностей" усилил трения между Вашингтоном и Москвой, отмечает The Daily Beast.

Вместе с тем представитель Госдепартамента Джен Псаки заявила, что США не приостанавливали взаимодействия с Россией и не были проинформированы российской стороной о том, что это произошло.Читайте такжеThe Guardian: Россия может совершить «очень дорогостоящую ошибку»

Ранее сообщалось, что телефонные контакты министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, которые были запланированы на 23 и 24 апреля, не состоялись.

Как известно, США обвиняют Россию в причастности к разжиганию столкновений и сепаратистских настроений в восточных областях Украины после того, как РФ аннексировала Крым.