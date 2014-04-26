Сепаратисты назвали военных инспекторов ОБСЕ "шпионами" и не собираются их отпускать - СМИ

Об этом заявил сегодня на брифинге в Славянске представитель сепаратистов, передает РИА Новости.

"У них обнаружены военные карты Славянска с отмеченными блокпостами, патроны, военные жетоны", - сказал представитель ополчения. Также журналистам были предъявлены документы задержанных на имена Джона Кристенсена (Дания), Кшиштофа Кобельски (Польша), Акселя Шнайдера (Германия), в которых военные наблюдатели были названы "офицерами".Читайте такжеСудьба миссии ОБСЕ решится до утра субботы – "мэр" Славянска

По словам главы временного правительства самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина, приехавшего на переговоры, ополченцы подозревают задержанных в шпионаже "в пользу НАТО". По утверждению ополченцев, в автобусе находились четыре гражданина ФРГ, а также по представителю Дании, Польши, Болгарии и Чехии.

«В делегации также были офицеры Генштаба Украины», - заявил Пушилин, отметив, что ополченцы намерены обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева». Пушилин также заверил журналистов, что с задержанными обращаются хорошо.Читайте такжеОБСЕ: похищенные в Славянске являются военными инспекторами

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в 11.40 на въезде в г. Славянск неизвестные остановили автобус с 13 пассажирами. Среди них были 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель транспортного средства. По последней информации, захваченные граждане находятся в помещении УСБУ.

В ОБСЕ сообщили, что похищенные в Славянске являются военными инспекторами.