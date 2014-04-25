Специалисты создали психологические портреты самопровозглашенных лидеров сепаратистов на Донетчине

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Психолог Татьяна Белавина после просмотра видео со Славянска рассказала, что самопровозглашенный мэр искренний и ведет себя адекватно ситуации. Однако он - растерянный и неуверен в себе, потому что он ждет, что кто-то придет ему на помощь. По его словам просматривается маска неуверенности и тревоги за то, что происходит. Психолог предупреждает, что может заметить много, но из-за профессиональной этики ей мало что можно говорить, поэтому рассказывает лишь то, что не выходит за пределы дозволенного. Она убеждена, что у самопровозглашенного мэр Славянска есть трудности в построении межличностных контактов с близкими людьми.Читайте такжеСБУ опубликовала разговоры террористов про убийство депутата Горловского горсовета

Также психолог пересмотрела видео выступлений самопровозглашенных губернаторов Донетчины и Луганска. "Народный губернатор" из Донецка Денис Пушилин - самовлюбленный и неуверенный в себе. А еще, по словам психолога, он не верит в то, что говорит. Она считает, что этот мужчина - эгоистичный.

Послушав несколько выступлений луганского "народного губернатора" Вячеслава Болотова, психолог резюмировала, что такой вид имеет человек, который или не выспался или имеет повышенную температуру. Психолог отметила его заторможенный вид. Психолог предполагает, что Болотов - хороший исполнитель и хоть внешне спокойный, но может быть слишком решительным.

О всех трех самопровозглашенных лидерах психолог сказала, что они действительно раздражены, но ничего, что могло бы насторожить в поведении, она не заметила.