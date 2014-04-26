Турчинов поручил СБУ и МВД обеспечить безопасность СМИ во время проведения АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе и.о. главы государства.

В частности, распоряжением № 762/2014-рп СБУ поручено обеспечивать в районах проведения антитеррористических операций в Донецкой и Луганской областях осуществление мероприятий по обеспечению безопасности и здоровья журналистов, телеоператоров, других работников СМИ, которые в установленном законодательством порядке обозначены как представители прессы.Читайте такжеМинобороны: Антитеррористическая операция в Славянске идет по плану

В свою очередь МВД вместе с Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины, другими заинтересованными органами исполнительной власти, при участии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания поручено принять меры для обеспечения бесперебойной трансляции национального аудиовизуального продукта в юго-восточных регионах Украины.

Кроме того, МВД поручено в установленном порядке принять меры для обеспечения охраны объектов наземной радиотелевизионной передаточной сети в юго-восточных регионах Украины.