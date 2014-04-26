Сепаратисты Славянска перешли под контроль российского спецназовца Стрелкова - СМИ

Об этом сообщил в Twitter корреспондент Комсомольской правды " Александр Коц, передает Іnsider.

Стрелков заявил, что большинство самооборонщиков - граждане Украины.

"Бойцы самообороны, которые приехали из Крыма, Харькова. Сам Стрелков говорит, что не является военным или спецом РФ", - написал Коц.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины установили причастность к убийству депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака группы сепаратистов, что действует в Донецкой области, и офицеров российского спецназа Игоря Стрелкова и Игоря Безлера.