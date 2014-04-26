Сепаратисты Славянска перешли под контроль российского спецназовца Стрелкова - СМИ
10:24, 26 апреля 2014Политика
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Российский офицер, который причастен к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, Игорь Стрелков и член президиума "ДНР" Денис Пушилин подписали соглашение о переходе всех сил "самообороны" под контроль командующего Игоря Стрелкова.
Пушилін / REUTERS
Об этом сообщил в Twitter корреспондент Комсомольской правды " Александр Коц, передает Іnsider.
Стрелков заявил, что большинство самооборонщиков - граждане Украины.
"Бойцы самообороны, которые приехали из Крыма, Харькова. Сам Стрелков говорит, что не является военным или спецом РФ", - написал Коц.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины установили причастность к убийству депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака группы сепаратистов, что действует в Донецкой области, и офицеров российского спецназа Игоря Стрелкова и Игоря Безлера.
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