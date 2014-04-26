МИД призывает немедленно освободить захваченных в Славянске инспекторов ОБСЕ

Об этом говорится в Заявлении МИД Украины, сообщает департамент информационной политики МИД Украины.

В состав группы, которую сопровождают представители Генштаба Вооруженных Сил Украины, входят военнослужащие Дании, Польши, ФРГ, Чехии и Швеции.

«Захват и принудительное содержание международных наблюдателей, которые пользуются привилегиями и иммунитетами по Венской конвенции о дипломатических отношениях, является очередным подтверждением преступного и террористического характера деятельности вооруженных группировок сепаратистов в Донецкой области, которые инспирируются и поддерживаются российскими спецслужбами», - отмечается в Заявлении МИД Украины.

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Целью пребывания инспекционной группы в городе Славянск было ознакомление с ходом проведения антитеррористической операции на предмет соблюдения Украиной норм международного права в части защиты гражданского населения. «Поэтому препятствование работе инспекторов, говорится в заявлении, - а тем более захвата их в заложники может свидетельствовать лишь о том, что цели вооруженных лиц, которые действуют в регионе, не имеют ничего общего с провозглашенной целью так называемых «мирных протестов» на Востоке Украины».

В Заявлении утверждается, что «Российская Федерация, которая поддерживает преступные действия марионеточных вооруженных группировок в восточных областях Украины, обязана немедленно осудить захват инспекторов ОБСЕ, а также использовать свое влияние на террористов для немедленного освобождения представителей инспекционной группы ОБСЕ и сопровождающих их лиц».

«Украина как и все цивилизованное международное сообщество осуждает проявления терроризма в любых его формах. Считаем, что террористические методы, которые используют вооруженные боевики на Востоке Украины, не имеют никакого оправдания и требуют адекватной реакции для привлечения к ответственности виновных в совершении этих незаконных действий», - отмечается в Заявлении МИД Украины.

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Как сообщал УНИАН, в Славянске террористы захватили автобус с представителями ОБСЕ. В Управлении связей с общественностью МВД Украины сообщили, что заложники находятся в помещении местного УСБУ.

В настоящее время ведутся переговоры с представителями пророссийских сил. Они отказались освобождать заложников, мотивируя это необходимостью их общения с компетентными органами Российской Федерации, сообщили в МВД.

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По данным УСО, сегодня, 25 апреля, в 11.40 на въезде в г. Славянск со стороны г. Краматорск неизвестные остановили автобус с 13 пассажирами. Среди них были 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель транспортного средства. Ранее МИД сообщали, что сегодня, 25 апреля, в Донецкой области пропала связь с членами миссии ОБСЕ.