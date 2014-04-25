В Славянске приостановлена работа школ, детских садов, магазинов - ОГА

Об этом УНИАН сообщили сегодня (по состоянию на 18.00) в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, жителям Славянска рекомендовано находиться дома, прекращена работа школ, садиков, магазинов, а вчера, 24 апреля, распространялись листовки с вертолёта, в которых украинская власть призывала жителей не поддаваться на провокации и не помогать самозванцам.

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Также в ОГА сообщили, что в Славянске сейчас не работает мобильная связь.