ОБСЕ: похищенные в Славянске являются военными инспекторами

Об этом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает в своем Twitter.

Эти инспекторы присланные странами-членами ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности», пишет Радио Свобода.

В составе военной верификационной миссии есть восемь специалистов из стран ОБСЕ - четверо представляют Германию, по одному - Чехию, Данию, Швецию и Польшу.

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«Все члены Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и наблюдатели за выборами от Бюро по демократическим институтам и правам человека находятся в безопасности и связи», - информирует ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля, в 11.40 на въезде в г. Славянск со стороны г. Краматорска неизвестные остановили автобус с 13-ю пассажирами. Среди них были 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель транспортного средства.

Ранее в МИД сообщали, что 25 апреля, в Донецкой области пропала связь с членами миссии ОБСЕ.