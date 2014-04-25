Террористы в Донецке требуют не называть их "сепаратистами" и показывать по телевизору

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил редактор этого сайта Роман Лазоренко.

По его словам, сегодня 8 человек в балаклавах, в камуфляжной форме, с битами неожиданно пришли к редакции, расположенной на втором этаже офисного здания «Голден Хауз» (недалеко от стадиона «Донбасс Арена») и представили на трех печатных листах свои требования относительно ведения редакционной политики с учетом интересов самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

Они потребовали «доводить до населения только проверенную и всесторонне освещаемую информацию о деятельности совета Донецкой народной республики и других органов и представительств Донецкой народной республики», не допускать «обвинительного тона на чей-либо адрес и применения специфических терминов, связанных с насилием», «согласовывать расписание программ, в которых будут принимать участие представители всех комитетов других структурных органов Донецкой народной республики».

Читайте такжеНа Донетчине сепаратисты отпустили американского журналиста«За разъяснением обращаться в центральный орган Донецкой народной республики», - сказано в требованиях.

Также к требованиям добавляются «Разъяснения».

В этой части требуют: «Не использовать термин «сепаратисты», использовать термины: «митингующие», «активисты Донецкой народной республики», «Совет Донецкой народной республики», «Президиум Совета Донецкой народной республики»; Не распространять сплетни, слухи и другую непроверенную информацию без официального комментария пресс-службы Донецкой народной республики, или официального комментария членов Президиума Совета Донецкой народной республики; Приглашать на телеэфиры политических телепередач членов Президиума Совета Донецкой народной республики; В обязательном порядке предоставлять информацию в пресс-службе Донецкой народной республики о событиях, или событиях, которые могут так или иначе затрагивать интересы Донецкой народной республики».

По словам Лазаренко, представители «ДНР» передали ему эти требования, подписанные спикером совета «ДНР». Маковичем и секретарем совета «ДНР» Н. Пшеничной и поставили требование «настоятельного соблюдения их».

В момент, когда люди в камуфляже появились в редакции, одна из сотрудниц успела выскочить из комнаты и вызвать милицию, а также позвонить коллегам. Но, по ее словам, милиция несколько раз перезванивала и спрашивала, может не стоит ехать». И, когда представители «ДНР», пробыв в редакции не менее 15 минут, вышли из офиса, только тогда прибыла милиция, которая и составила протокол о происшествии.