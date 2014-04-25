Террористы в Донецке требуют не называть их "сепаратистами" и показывать по телевизору
Вооруженные представители «Донецкой народной республики» ультимативно выдвинули свои требования относительно ведения редакционной политики сайта 62.ua.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил редактор этого сайта Роман Лазоренко.
По его словам, сегодня 8 человек в балаклавах, в камуфляжной форме, с битами неожиданно пришли к редакции, расположенной на втором этаже офисного здания «Голден Хауз» (недалеко от стадиона «Донбасс Арена») и представили на трех печатных листах свои требования относительно ведения редакционной политики с учетом интересов самопровозглашенной «Донецкой народной республики».
Они потребовали «доводить до населения только проверенную и всесторонне освещаемую информацию о деятельности совета Донецкой народной республики и других органов и представительств Донецкой народной республики», не допускать «обвинительного тона на чей-либо адрес и применения специфических терминов, связанных с насилием», «согласовывать расписание программ, в которых будут принимать участие представители всех комитетов других структурных органов Донецкой народной республики».
Читайте такжеНа Донетчине сепаратисты отпустили американского журналиста«За разъяснением обращаться в центральный орган Донецкой народной республики», - сказано в требованиях.
Также к требованиям добавляются «Разъяснения».
В этой части требуют: «Не использовать термин «сепаратисты», использовать термины: «митингующие», «активисты Донецкой народной республики», «Совет Донецкой народной республики», «Президиум Совета Донецкой народной республики»; Не распространять сплетни, слухи и другую непроверенную информацию без официального комментария пресс-службы Донецкой народной республики, или официального комментария членов Президиума Совета Донецкой народной республики; Приглашать на телеэфиры политических телепередач членов Президиума Совета Донецкой народной республики; В обязательном порядке предоставлять информацию в пресс-службе Донецкой народной республики о событиях, или событиях, которые могут так или иначе затрагивать интересы Донецкой народной республики».
По словам Лазаренко, представители «ДНР» передали ему эти требования, подписанные спикером совета «ДНР». Маковичем и секретарем совета «ДНР» Н. Пшеничной и поставили требование «настоятельного соблюдения их».
В момент, когда люди в камуфляже появились в редакции, одна из сотрудниц успела выскочить из комнаты и вызвать милицию, а также позвонить коллегам. Но, по ее словам, милиция несколько раз перезванивала и спрашивала, может не стоит ехать». И, когда представители «ДНР», пробыв в редакции не менее 15 минут, вышли из офиса, только тогда прибыла милиция, которая и составила протокол о происшествии.