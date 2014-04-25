СМИ: Один из постовых на Одесчине закрыл телом брошенную гранату

Как сообщает сайт МВД, в милицию поступило сообщение о взрыве, который произошел в четыре часа утра на блок-посту в районе 7 км Овидиопольской дороги. В результате данного инцидента были травмированы семь человек, в том числе один сотрудник милиции.

Старший по блокпосту в Одессе на Овидиопольской трассе Игорь Павлович рассказал Сегодня, как произошел взрыв.

Читайте такжеДепутат Одесского облсовета: Не стоит называть Одессу "юго-востоком""Около четырех утра мы зашли на территорию блокпоста, огражденную шинами и мешками с песком, хотели погреться у костра, буквально на десять минут... Потом я услышал хлопок, вскочил и лишь успел крикнуть: "Граната!", и сразу увидел, как нам под ноги покатился снаряд. Я упал на него (вартовцы были в бронежилетах - ред.), граната разорвалась и ранила шестерых наших ребят и одного сотрудника ГАИ", - рассказал Павлович.

Ранения у членов "Варты руху" средней тяжести - в ногах осколки снаряда, а у старшего раны на лице, руках и ногах.

В больнице сделали рентген, сказали, что есть осколки, но вытаскивать их якобы нет смысла, сами выпадут... Помощь нам оказала полевой доктор в штабе, вытащила у меня из ноги четыре осколка и один, крупный, прямо из вены на руке", - сообщил пострадавший.

При этом, как сообщает корреспондент УНИАН, активисты заявляют, что в больнице отказывались оказывать помощь людям, получившим ранения в результате взрыва.

Читайте такжеНа Одесчине взорвали блокпост, пострадали семь человекПо словам евромайдановца Марка Гордиенко, когда потерпевших доставили в Городскую клиническую больницу №1, сотрудники данного медицинского учреждения назвали потерпевших «бомжами» и отказывались оформлять в стационар и оказывать медицинскую помощь «до распоряжения хозяина»

Так, до 9.00 помощь никому не оказывалась, а у одного из раненых сотрудники больницы отобрали паспорт и мобильный телефон.

В свою очередь, главный врач больницы Андрей Вегержинский в прецеденте с паспортом и телефоном обещал разобраться, а отказ в предоставлении помощи отрицает.

По его словам, в стационаре (в отделениях хирургии и травматологии) находятся 4 пострадавших, у всех осколочные ранения конечностей, у 52-летнего мужчины - ранение бедренной артерии, у милиционера – еще и контузия.

Еще трое раненых, получивших первичную помощь, от госпитализации отказались.