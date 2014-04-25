Половина киевлян не испытывают неудобств из-за баррикад на Майдане - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которые сегодня во время пресс-конференции обнародовал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

В то же время 23,4% опрошенных заявили, что испытывают определенные неудобства, а 15,5% - что испытывают значительные неудобства.

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34,8% респондентов считает, что часть баррикад нужно разобрать немедленно, а часть пока можно оставить. Зато, 30,6% считает, что большинство существующих баррикад должны простоять до окончания президентских выборов, а 21,6% опрошенных убеждены, что все баррикады нужно немедленно разобрать.

77,3% опрошенных заявили, что во время событий на Майдане, они симпатизировали участникам акций протестов и лишь 1,7%, что они были благосклонны к прежней власти, 3,4% сказали, что были благосклонны и к тем, и к другим и 10%, что не симпатизировали ни тем, ни другим.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова в Киеве с 11 по 17 апреля 2014 года. Всего опрошено 2039 респондентов в возрасте от 18 лет.