В Тернополе митинг перерос в попытку штурма городского совета

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня перед началом сессии городского совета у входа в мэрию собрались около 300 тернополян.

В руках они держали плакаты с надписями: “План зонирования территории Тернополя на повторное обсуждение общиныа”, “Стоп дерибану коммунального имущества”, “Стоп хаосу застройки”, “Стоп дерибану парков города”, “Взяточники в ТГС (Тернопольском городском совете) - сепаратисты Москвы”, “Взяточников ТГС — на нары”, “НДЛ (фамилия городского головы) ПНХ”.

Во время выступления люди выражали возмущение застройкой детских и спортивных площадок, строительством в парках, вырубкой зеленых насаждений, непрозрачностью выделения земельных участков.

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Как только началась сессия, толпа приблизилась к дверям, перед которыми в начале митинга стоял ряд правоохранителей. Подойдя вплотную к дверям, часть людей попробовала попасть в середину мэрии, однако их не пускали. Возмущенные люди начали силой продираться в середину помещения, при этом разбили окна на входной двери, а затем выломали ее. В холле мэрии возникло столкновение между митингующими и правоохранителями. Последние вытеснили людей из мэрии. Сейчас люди продолжают митинг у стен городского совета, они принесли резиновые шины, которые сложили у входа в мэрию.

В то же время, представители всех инициативных групп при этом поднялись в сессионный зал и сейчас выражают свою позицию депутатам.