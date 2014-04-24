В милиции установили личность убитого вместе с горловским депутатом - Луценко

Об этом в эфире программы "Шустер-Live" заявил экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, передает ТСН.

"Личность второго убитого установлена, это молодой студент из Киева. Подвергнут пыткам и утоплен в реке", - заявил Луценко, но имя юноши не назвал.

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Напомним, что изуродованные тела двух мужчин были найдены в реке Торец 19 апреля.