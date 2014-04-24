В милиции установили личность убитого вместе с горловским депутатом - Луценко
23:28, 24 апреля 2014Политика
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На Донетчине правоохранители идентифицировали личность второго убитого мужчины, тело которого нашли в реке в Славянске вместе с телом депутата Горловского горсовета от "Батькивщины" Владимира Рыбака.
Луценко: Второй замучен - молодой студент из Киева
Об этом в эфире программы "Шустер-Live" заявил экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, передает ТСН.
"Личность второго убитого установлена, это молодой студент из Киева. Подвергнут пыткам и утоплен в реке", - заявил Луценко, но имя юноши не назвал.
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Напомним, что изуродованные тела двух мужчин были найдены в реке Торец 19 апреля.
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