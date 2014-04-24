Турчинов в разговоре с Лукашенко подтвердил информацию о пяти уничтоженных террористах

Об этом сообщает официальный сайт президента Беларуси.

«Александр Турчинов детально проинформировал главу Белорусского государства о событиях, которые происходят», - говорится в сообщении.

«По словам Александра Турчинова, особое беспокойство вызывает город Славянск, в котором в настоящее время сосредоточена основная база вооруженных террористов. Поэтому там проводится антитеррористическая операция, во время которой, как отметил Александр Турчинов, были убиты 5 террористов, которые открыли огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины», - отмечается в сообщении на сайте главы Беларуси.