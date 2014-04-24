Турчинов в разговоре с Лукашенко подтвердил информацию о пяти уничтоженных террористах

20:19, 24 апреля 2014
Политика
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Сегодня вечером состоялась срочный телефонный разговор Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и исполняющего обязанности Президента Украины Александра Турчинова в связи с ситуацией в Украине.

Під час АТО знищено п'ятьох терористів - Турчинов / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт президента Беларуси.

«Александр Турчинов детально проинформировал главу Белорусского государства о событиях, которые происходят», - говорится в сообщении.

«По словам Александра Турчинова, особое беспокойство вызывает город Славянск, в котором в настоящее время сосредоточена основная база вооруженных террористов. Поэтому там проводится антитеррористическая операция, во время которой, как отметил Александр Турчинов, были убиты 5 террористов, которые открыли огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины», - отмечается в сообщении на сайте главы Беларуси.

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