Amnesty International требует немедленного освобождения пленных на востоке Украины

Журналисты и чиновники, которые незаконно находятся под стражей и используются в качестве "разменной монеты" вооруженными сепаратистами в восточной Украине, должны быть немедленно освобождены, заявляют в Amnesty International.

В международной организации опасаются, что пленные могут находиться под риском пыток и других видов жестокого обращения .

"Продолжающиеся задержания журналистов, местных чиновников и жителей со стороны вооруженных лиц в Славянске красноречиво говорят о беззаконии, которое происходит в восточной Украине, и вызывают опасения, что к задержанным применяются пытки и другие виды жестокого обращения. Захват заложников и использование их в качестве разменной монеты для торга в политических целях является как отвратительным, так и незаконным", - заявляет Хеза МакГил, исследователь Amnesty International по Украине.

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"Преследования, похищения и задержания журналистов - которые являются ничем иным, как серьезным наступлением на свободу выражения - должны быть немедленно прекращены. Ответственные за противоправное задержание журналистов или других людей на востоке Украины должны гарантировать их безопасность и немедленное и безоговорочное освобождение", - добавляет МакГил.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе также выразила обеспокоенность в связи с похищениями и призвала к немедленному освобождению журналистов, отмечают в Amnesty International.

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Amnesty International напоминает, что в восточной Украине наблюдается ряд тревожных похищений в течение последних 11 дней.

Сообщается, что эти случаи произошли в то время, как пророссийские вооруженные лица взяли под свой контроль милицейские участки и государственные учреждения в нескольких городах, в том числе здание СБУ в Славянске. Их так называемый лидер, Вячеслав Пономарев, провозгласил себя мэром Славянска.

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В частности были похищены местный житель Артем Дейнега, украинский журналист Сергей Лефтер, мэр Славянска Неля Штепа, председатель милиции города Славянск Олег Прохоров, бывший лидер Евромайдана и редактор издания “Прихована істина” Ирма Крат. Также были временно задержаны иностранные журналисты - двое итальянцев и один белорус.

Кроме этого, 22 апреля были найдены тела двух мужчин со следами пыток.

"Эти ужасные и шокирующие факты должны стать серьезным предупреждением для всех в восточной Украине. Эти убийства должны быть независимо, беспристрастно и тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности”, - резюмирует МакГил.