Amnesty International требует немедленного освобождения пленных на востоке Украины
Amnesty International напоминает, что в восточной Украине наблюдается ряд тревожных похищений в течение последних 11 дней.
Журналисты и чиновники, которые незаконно находятся под стражей и используются в качестве "разменной монеты" вооруженными сепаратистами в восточной Украине, должны быть немедленно освобождены, заявляют в Amnesty International.
В международной организации опасаются, что пленные могут находиться под риском пыток и других видов жестокого обращения .
"Продолжающиеся задержания журналистов, местных чиновников и жителей со стороны вооруженных лиц в Славянске красноречиво говорят о беззаконии, которое происходит в восточной Украине, и вызывают опасения, что к задержанным применяются пытки и другие виды жестокого обращения. Захват заложников и использование их в качестве разменной монеты для торга в политических целях является как отвратительным, так и незаконным", - заявляет Хеза МакГил, исследователь Amnesty International по Украине.
Читайте такжеПо факту похищения подполковника милиции в Славянске открыли уголовное дело
"Преследования, похищения и задержания журналистов - которые являются ничем иным, как серьезным наступлением на свободу выражения - должны быть немедленно прекращены. Ответственные за противоправное задержание журналистов или других людей на востоке Украины должны гарантировать их безопасность и немедленное и безоговорочное освобождение", - добавляет МакГил.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе также выразила обеспокоенность в связи с похищениями и призвала к немедленному освобождению журналистов, отмечают в Amnesty International.
Читайте такжеВ реке на Донетчине нашли тело мужчины, похожего на пропавшего депутата из Горловки - СМИ
Amnesty International напоминает, что в восточной Украине наблюдается ряд тревожных похищений в течение последних 11 дней.
Сообщается, что эти случаи произошли в то время, как пророссийские вооруженные лица взяли под свой контроль милицейские участки и государственные учреждения в нескольких городах, в том числе здание СБУ в Славянске. Их так называемый лидер, Вячеслав Пономарев, провозгласил себя мэром Славянска.
Читайте такжеСепаратисты на Донетчине забросали редакцию местной газеты "коктейлями Молотова"
В частности были похищены местный житель Артем Дейнега, украинский журналист Сергей Лефтер, мэр Славянска Неля Штепа, председатель милиции города Славянск Олег Прохоров, бывший лидер Евромайдана и редактор издания “Прихована істина” Ирма Крат. Также были временно задержаны иностранные журналисты - двое итальянцев и один белорус.
Кроме этого, 22 апреля были найдены тела двух мужчин со следами пыток.
"Эти ужасные и шокирующие факты должны стать серьезным предупреждением для всех в восточной Украине. Эти убийства должны быть независимо, беспристрастно и тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности”, - резюмирует МакГил.