Сепаратисты хотят обменять пленного журналиста из США на "народного губернатора" Донбасса

В понедельник, 21 апреля, стало известно о пропаже журналиста издания Vice News Саймона Островского. Так называемый "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев ранее заявлял, что Островский находится у сепаратистов, однако опровергал, что журналиста задержали, сообщает РИА Новости.

Американский журналист Саймон Островский будет удерживаться сторонниками федерализации до полной проверки его документов и его самого на предмет сотрудничества с "Правым сектором", заявил Пономарев. По его словам, после этого журналиста либо отпустят, либо обменяют на кого-то из сторонников федерализации, например Павла Губарева.

Пономарев уточнил, что всего у сепаратистов сейчас десять пленных, в том числе киевская журналистка Ирма Крат и депутат местного горсовета Вадим Сухонос.

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"Мы подозреваем в Саймоне Островском информатора "Правого сектора", — сказал Пономарев. По его словам, сепаратистам показалось подозрительным наличие у Островского американского и израильского паспортов, а также прекрасное знание русского языка и "провокационные" вопросы, которые он задавал местным жителям и сепаратистам.

По словам Пономарева, сейчас идет проверка "подлинности документов" Островского, выясняются истинные цели его приезда в Славянск. "Пока мы их не выясним, он будет у нас. Затем или разрешим работать в Славянске дальше, или обменяем на кого-то из наших, в частности на Павла Губарева ("народный губернатор" Донецкой области, задержанный СБУ - Ред.). С Островским обращаются хорошо, его кормят", — заверил "народный мэр" Славянска.

Напомним, о пропаже журналиста сайта Vice News Саймона Островского стало известно еще в понедельник, 21 апреля. Вчера Пономарев признал, что Островский у них, однако отрицал, что его задержали. По его словам, Островский у них "работает над статьей, собирает материал".