Боевик в Славянске рассказал, что является наемником и приехал воевать "от нечего делать"

Бородатый боевик из России Александр Можаев приехал в Украину воевать из-за националистических взглядов и уверяет, что никогда не служил в ГРУ России и не воевал в Грузии.

Об этом пишет журналист Time Саймон Шустер, который побывал в плену у сепаратистов в Славянске и смог пообщаться с бородатым боевиком, которого пророссийские бойцы называют "Бабаем", передает ТСН.

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Во время интервью Можаев показал свой паспорт, согласно которому он приехал воевать в Украину: сначала в Крым, а затем на Донбасс, - из Краснодарского края. Его прописка указывает, что он живет в городе Белореченск.

По словам Можаева, он поехал воевать в Украину, потому что в России его разыскивает полиция за "попытку убийства ножом". Однако подкупить судью денег не было. Поэтому он стал наемником. Можаев отрицает, что служил в ГРУ России.

По словам "Бабая", он действительно служил в российских вооруженных силах. Но ушел в запас в середине 90-х годов. С того времени входил с "Волчью сотню" казачков в родном городе.

Журналист Time показал Можаеву фото, где он якобы участвует в боевых действиях в Грузии. "Я никогда не был в Грузии, даже в отпуске. Этот на фото больше похож на какого-то Усаму Бен Ладена", - возразил боевик.

Участие в силовом захвате Крыма Можаев не отрицает. По его словам, он поехал устраивать беспорядки на Донбассе "от нечего делать" и из-за националистических убеждений.

"Мы сидели и думали, что делать дальше. Тогда мы решили отвоевать еще немного исконно русских территорий", - сказал "Бабай".

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В Славянске российского бородача-наемника нанял владелец фабрики мыла и самопровозглашенный "народный мэр" Вячеслав Пономарев. Благодаря Можаеву и еще боевикам из Беларуси, Казахстана, России и других бывших стран СССР, он устроил беспорядки в своем городе.

По словам Пономарева, ему подчиняется 2500 боевиков. Однако наемники вроде "Бабая" из них составляют несколько сотен. Сепаратисты просят помощи у России, однако Кремль не спешит им помогать.

"Нам нужно оружие, понимаешь? У нас заканчивается все, кроме боевого духа", - сказал Пономарев журналисту Time.