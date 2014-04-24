В Славянске среди вооруженных боевиков есть представители России, Беларуси, Казахстана - СМИ

Об этом пишет американский еженедельник TIME.

Корреспондент взял интервью у самопровозглашенного "народного мэра" Славянская Вячеслава Пономарева, который ранее работал в бизнесе по производству мыла, а ныне призывает президента РФ Владимира Путина прийти на помощь сепаратистам.

"Мы нуждаемся в оружии, понимаете? У нас кончаются запасы всего, но дух не исчерпывается", - сказал Пономарев.

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По данным корреспондента журнала, количество вооруженных людей под руководством Пономарева, как он сам утверждает, достигало 2,5 тысяч человек в начале недели.

"Это количество невозможно проверить. Многие из его вооруженных сторонников одеты в гражданскую одежду и не является частью какой-то военной или организованной военизированной группы", - отмечает TIME.

Также отмечается, что среди бойцов Пономарева есть и казаки.

"Его вооруженные группировки, как он сам признает, состоят из добровольцев, приехавших из России, Беларуси, Казахстана и других частей бывшего Советского Союза. Но Киев бьет тревогу, говоря о сепаратистских беспорядках, на организацию которых поставляются деньги, оружие и войска от российской власти. В Славянске это выглядит не так", - указывает американский еженедельник.

Как сообщал УНИАН, ГПУ выявила более тысячи пророссийских провокаторов в Луганской области.