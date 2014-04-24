Здание Мариупольского городского совета охраняют бойцы Национальной гвардии и правоохранительные органы
В помещении горсовета милиция обнаружила и изъяла около 250 бутылок с горючей смесью, бейсбольные биты, а также огнестрельное оружие.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В сообщении отмечается, что в здании горсовета находятся 5 сотрудников Государственной службы охраны, которые будут обеспечивать дальнейшую охрану здания. Помимо них в помещении также находится около 100 бойцов Национальной гвардии.
"В данный момент в горсовете и на прилегающей территории обстановка спокойная и контролируемая. Над админзданием подняты флаги Донецкой области и Мариуполя", - сказано в сообщении.
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Также отмечается, что Мариупольский городской совет начнет свою работу после наведения порядка на этажах и в отдельных помещениях.
Правоохранителями города проводятся процессуальные мероприятия.
Как сообщал УНИАН, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что освобождение горсовета Мариуполя прошло без жертв, мэр находится внутри здания, а сам горсовет берется под охрану.
На своей странице в Facebook он написал: “Мариуполь. Мэрия освобождена для нормальной работы. Высока роль гражданских активистов. МВД налаживает процесс нормального функционирования. Сейчас взрывотехники проверят здание. Горсовет берется под охрану. Мэр уже внутри... В этом случае обошлось без жертв. И это и хорошо, и правильно. Процесс нормализации ситуации в городе будет продолжен”.