Жители Славянска отказываются служить живым щитом

Многочисленные призывы к безоружным людям в Славянске защищать живым щитом позиции сепаратистов распространяются через социальные сети, сообщает Остров.

"Срочно!!! Нужны мирные жители на БЗС и Черевковку (блок-посты вокруг Славянска). У нас началась спец операция все кто могут на комбикормовый и туда откуда дым всем всем всем друзья соседи родственников у нас начался штурм!!!!!!! Нужно блокировать все въезды в город, не пускаем ВС в город!!!", - говорится в одном из таких призывов.

В то же время, как сообщает Сегодня, призывы не пробуждают энтузиазма у местных жителей.

Читайте такжеВоенные оставили взятый блокпост возле Славянска, его снова контролируют сепаратисты«Еще вчера днем, в социальных сетях появилось видео, где некто созывает всех жителей в центр города к 15:00 «со всем необходимым», но мы смотрели трансляцию с веб-камер - так все тихо. Скорее всего, «дурних нема», и идти живым щитом никто не хочет, или просто людям надоело играть в войну», - рассказала местная жительница Ирина Круглова.

По ее словам, над городом летает военная техника.

«Я живу в центре, и пока у нас все тихо, но пошел слух, что идет зачистка баррикад, попросили забрать детей из школ и садиков. Мобильная связь не работает. Прошлась по центру – тихо. Небольшая паника только возле учебных заведений. В школах города есть охранники, но скорее номинальные. Так что родители организовали дежурства собственными силами, после начала занятий школы закрываются изнутри. Детей ходит на уроки приблизительно 20%. В основном старшеклассники, ведь у них экзамены и поступление», - пояснила Круглова.

Читайте такжеМВД: В Славянске в ходе спецоперации убиты пять экстремистов Также славянчанка подчеркнула, что с интернетом в городе творятся «чудеса». «При любом запросе, например, «Украина», «фашизм», даже «свастика» (мне просто нужно было материал собрать), страниц 5 поиска выдает только информацию о «Донецкой Народной Республике» и о славных подвигах ополченцев. Хотя ключевых слов нет ни в названии, ни в описании материала. Мистика», - резюмировала она.