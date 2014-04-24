При штурме Славянска погибло три сепаратистских боевика

Об этом сообщает Kramatorsk.info.

"В результате перестрелки три человека из сил сепаратистов убиты", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что украинские военные уже заняли блокпост.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что неподалеку Славянска группа неизвестных совершила нападение на один из блокпостов сепаратистов. В результате погибло два человека.