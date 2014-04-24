Неизвестные обстреляли сепаратистов в Славянске

Об этом сообщает сайт города Славянска – Slavgorod со ссылкой на представителей пророссийских сил Донбасса.

Отмечается, что по предварительным данным погибло 2 человека, также есть несколько раненых. По словам сепаратистов, неизвестные вели стрельбу по блокпосту из лесополосы.

"Минут 40 назад на автодороге по направлению от Славянска на Святогорск была обнаружена группа вооруженных людей. С блокпоста "Комбикормочный" туда выдвинулась мобильная группа. Однако из лесополосы по ней открыли огонь. По нашим данным, один человек получил ранения, еще двое убиты", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в данный момент представители сепаратистов ищут нападавших в лесополосе.

Как сообщал УНИАН ранее, вчера в 18.30 два вертолеты воинской части Национальной гвардии Украины выполняли задачу по патрулированию воздушного пространства вокруг города Славянск Донецкой области и были обстреляны сепаратистскими группировками.