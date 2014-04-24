Большинство жителей Днепропетровска готовы с оружием в руках защищать свой город от "зеленых человечков" - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Всеукраинской общественной организацией "Громадська сила" совместно с Центром социологического аудита, которые были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

К тому же, согласно результатам опроса, каждый третий респондент - 33,5% - однозначно считает неприемлемым воевать с оружием в руках. 9,7% опрошенных пока не определились, как они будут действовать в случае возникновения названной чрезвычайной ситуации.

Лидер Всеукраинской общественной организации "Громадська сила" Загид Краснов отметил, что сегодня подавляющее количество днепропетровцев настроены патриотически.

По его словам, согласно исследованию, подавляющее большинство горожан - 82,7% - на вопрос: "В составе какого государства вы видите Днепропетровск?" ответили, что видят город в составе Украины, и лишь 17,3% - в составе России.

Только 12,9% жителей Днепропетровска считают, что Майдан достиг своей цели в Днепропетровске в вопросе перезагрузка власти. 65,5% опрошенных не согласны с этим утверждением, 21,6% - затруднились с ответом.

Краснов отметил, что сегодня нельзя говорить об однородности юго-востока Украины.

"Днепропетровск сегодня действительно является примером для этого региона", - считает он.

По словам Краснова, в Днепропетровске нет такого напряжения, как в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Он не исключает, что среди прочего, большую роль играет и то, что в городе процент тех, кто себя идентифицирует как россиянин, гораздо меньше, чем в вышеперечисленных областях.