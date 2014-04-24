В ОДКБ не видят проблемы в том, что "зеленые человечки" на востоке Украины похожи на военных РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

"То, что представители сил «самообороны» востока Украины похожи на российских военных, то мы почти одной крови, мы с вами тоже похожи. Поэтому здесь очень трудно отличать. У нас цвет волос, цвет глаз и все остальное очень сильно похоже", - сказал Бордюжа, отвечая на вопрос УНИАН, почему сепаратисты на востоке Украины похожи на российских военных.

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"Относительно того, где эти ребята готовились, я думаю, что они готовились или в советской, или украинской армии. Как правило, судя по тому, как они себя ведут, это бывшие военнослужащие, которые прошли подготовку в вооруженных силах или Советского Союза или суверенных государств, я имею в виду Украину. Там же тоже в свое время была армия, насколько я помню", - добавил Бордюжа.

При этом он опроверг утверждения о присутствии российских военнослужащих на востоке Украины. "Насколько я знаю, этого нет и не подтверждено никем и ничем, ни одним фактом", - добавил глава ОДКБ.

По его словам, на западных границах РФ нет концентрации российских войск, а есть только концентрация украинских военнослужащих на востоке Украины.