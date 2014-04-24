Гриценко: Ситуация в Украине - это вопрос безопасности всего мира

Об этом, находясь в Ровно, заявил кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

«В мире более 20 государств, которые имеют желание, потенциал, разработки для применения оружия массового уничтожения - ядерного, химического, биологического, - сказал он. - Совет Безопасности ООН в лице пяти стран, обладающих ядерным оружием, выступала своеобразным гарантом в отношении Украины».

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Гриценко напомнил, что гарантами были три страны-члены Совета Безопасности ООН - Россия, Великобритания, США. «Россия пошла на нас агрессором. Британия и США не выполнили своих обязательств», - подчеркнул он.

«После этого открылось первое направление дестабилизации для всей планеты: более 20 государств будут реализовывать свои программы - наращивание компонентов оружия массового уничтожения и никто для них не найдет ни одного убедительного аргумента, чтобы они этого не делали - ни для Израиля, ни для Палестины, Сирии, Ирана, Северной Кореи», - отметил политик, подчеркнув, что все они будут теперь показывать на Украину, у которой забрали ядерный потенциал, но не гарантировали безопасность. «Это фактор дестабилизации на десятилетия вперед», - сказал он.

Вторым фактором дестабилизации Гриценко назвал «проведение псевдореферендума под автоматами и гранатометами, с отключенными украинскими каналами, фиктивными списками избирателей». «Мы все это видели в Крыму. Этот референдум был сразу признан Путиным - у нас забрали территорию и 2,5 миллиона людей».

По словам лидера «Гражданской позиции», в мире таких горячих точек, которые хотят тоже путем референдума куда-то присоединиться, или от кого-то отсоединиться, более 100.

«Обама, Кэмерон, Меркель должны осознать свою ответственность за стабильность планеты на десятилетия вперед. Сейчас момент выбора, осознание, что Путин - это фашизм, неприятие таких референдумов, недопущение дестабилизации через оружие массового уничтожения. Вот почему ответственность за ситуацию в Украине гораздо больше с точки зрения безопасности на всей планете», - подытожил Анатолий Гриценко.