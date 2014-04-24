Военные рассказали подробности атаки террористов на склады с оружием в Артемовске

Около 2 часов ночи около 50 человек в Артемовске совершили нападение на воинскую часть, сообщил Новостям Донбасса Сергей Камеш, военный комиссар Донецкого областного военного комиссариата.

По словам военкома, вооруженные нападавшие подошли к воинской части и выдвинули военным ультиматум - сложить оружие и сдаться. Военные отказались выполнить ультиматум, после этого начался штурм воинской части. Камеш подчеркнул, что во время штурма со стороны нападавших открыли огонь.Читайте такжеВ результате нападения на воинскую часть в Артемовске ранен один военнослужащий - Минобороны

В отражении штурме приняли участие украинские десантники и спецназ. Для переброски личного состава были задействованы вертолеты. Пострадавших, по информации военкома, нет. Однако, Минобороны и министр МВД Арсен Аваков сообщают об одном пострадавшем украинском военном.

Генпрокуратура открыла уголовное производство по статье "Терроризм".

На вопрос была ли стрельба, Камеш ответил утвердительно, активная фаза продолжалась, по его информации, около 45 минут.