В Украине пытаются восстановить вертикаль "смотрящих" - Сенченко

Об этом он сказал в эфире программы "Шустер LIVE", пишет Украинская правда.

"Надо, чтобы мы не увлеклись лишь поиском того, что у страны украли "попередники". К сожалению, я должен сказать и попросить просто представителей гражданского общества следить за тем, что сейчас прибегают к попыткам восстановить вертикаль "смотрящих". Снова появились желающие "крышевать" разные схемы", - заявил Сенченко.

"Я вам приведу простой пример. МВД опубликовало вчера пресс-релиз на тему тотального разворовывания "Киевгорстроя". И что выдумаете? По моим данным, сегодня материалы уголовного дела уже забрали на изучение. Возникает вопрос: их расследования или изучать (надо)? И таких симптомов очень много", - добавил он.

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"Есть желающие поговорить, допустим, в городе Киеве. Рассказывают, что (есть же разные политические силы и какие-то квоты) существуют уже желающие сказать, что должна быть квота на похоронную деятельность в Киеве, на парковочную...", - отметил Сенченко.

"Если мы все вместе не отрубим эти руки в первую секунду, то у нас повторится то же, что уже было", - добавил он.