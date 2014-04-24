Политика открытых дверей для новых членов НАТО является мертвой на ближайшее будущее - эксперт

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявил нидерландский эксперт Род де Вийк, директор Центра стратегических исследований, в Гааге на конференции, посвященной сентябрьскому саммиту НАТО в столице Уэльса Кардифе.

”Политика расширения НАТО мертва на ближайшее будущее. Если Украина подаст заявку на членство в НАТО - это обозлит Россию Путина. Если вы не уверены в правильности шага, то вы не расширяетесь, вы не предоставляете гарантий безопасности. Политика открытых дверей в НАТО является очень проблематичной сейчас”, - сказал де Вийк.

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Посол США при НАТО Даглас Лут, отвечая на вопрос, почему Альянс не принимает в свои ряды Грузию, в которой существует внутренний консенсус относительно членства в НАТО, ответил: ”Вопрос расширения НАТО – это, в первую очередь, национальная политика, подготовительная работа по выполнению критериев для членства».

Новое украинское правительство заявило, что вопрос членства Украины в НАТО не в повестке дня, а исполняющий обязанности президента Александр Турчинов сказал недавно, что Россия своими действиями в Крыму толкает Украину в НАТО.