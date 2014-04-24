Политика открытых дверей для новых членов НАТО является мертвой на ближайшее будущее - эксперт
На фоне украинского кризиса и обострения отношений Запада и России политика открытых дверей для новых членов НАТО является мертвой на ближайшее будущее.
Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявил нидерландский эксперт Род де Вийк, директор Центра стратегических исследований, в Гааге на конференции, посвященной сентябрьскому саммиту НАТО в столице Уэльса Кардифе.
”Политика расширения НАТО мертва на ближайшее будущее. Если Украина подаст заявку на членство в НАТО - это обозлит Россию Путина. Если вы не уверены в правильности шага, то вы не расширяетесь, вы не предоставляете гарантий безопасности. Политика открытых дверей в НАТО является очень проблематичной сейчас”, - сказал де Вийк.
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Посол США при НАТО Даглас Лут, отвечая на вопрос, почему Альянс не принимает в свои ряды Грузию, в которой существует внутренний консенсус относительно членства в НАТО, ответил: ”Вопрос расширения НАТО – это, в первую очередь, национальная политика, подготовительная работа по выполнению критериев для членства».
Новое украинское правительство заявило, что вопрос членства Украины в НАТО не в повестке дня, а исполняющий обязанности президента Александр Турчинов сказал недавно, что Россия своими действиями в Крыму толкает Украину в НАТО.