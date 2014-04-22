МВД: сепаратисты причастны к убийству депутата Горловского горсовета

Об этом УНИАН сообщили в МВД.

"Причина смерти обоих погибших – комбинированная травма тела вследствие пыток, с последующим утоплением еще живых потерпевших, находившихся без сознания", - говорится в сообщении.

Заявление о похищении депутата было зарегистрировано 17 апреля 2014 года следственным отделом городского управления МВД Украины г. Горловки и внесено в ЕРДР по признакам криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного Кодекса Украины «незаконное лишение свободы или похищение человека».

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По словам свидетеля, подавшего заявление, 17 апреля этого года неизвестные похитили депутата Горловского городского совета около 18.00 на проспекте Победы в городе Горловка Донецкой области.

Очевидец сообщил, что депутата силой усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении четверо мужчин в камуфляжной форме и в масках-балаклавах черного цвета. С момента похищения мобильный телефон депутата был неактивен.

Установлено, что 17 апреля 2014 года в 14-00 Владимир Рыбак принимал активное участие в митинге «За единую Украину» перед зданием Горловского городского совета. По окончании митинга, депутат направился в здание городского совета для встречи в мэром города.

Войти в здание ему помешали сторонники «Донецкой республики», с которыми у него возникла словесная перепалка.

В ходе розыскных мероприятий в сети Интернет была обнаружена видеозапись событий, которые имели место 17 апреля 2014 года перед зданием Горловского городского совета до момента его похищения.

Данная видеозапись подтверждает показания свидетеля.

19 апреля 2014 года тела двоих мужчин со следами пыток найдены в Славянском районе.

По имеющимся у следствия данным, к пыткам и убийству этих людей причастны представители сепаратисткой группировки, захватившей здание СБУ в городе Славянске.