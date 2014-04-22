Кличко: Запад должен немедленно ввести жесткие, "по-настоящему болезненные" санкции против РФ

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко выступает за новые, более жесткие санкции США и Европы в отношении России для остановки ее агрессии против Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», об этом Кличко заявил во время встречи в Киеве с вице-президентом США Джозефом Байденом.

Читайте такжеСША пока не рассматривают введение санкций лично против Путина

По словам Кличко, визит Байдена в Украину - очередное доказательство ведущей и конструктивной роли США в поиске выхода из кризиса, который начался с оккупации Крыма Россией и вылился в дестабилизацию ситуации на востоке Украины.

По его убеждению, «Западу следует немедленно ввести жесткие санкции. Они должны охватить все секторы экономики и быть по-настоящему болезненными. К сожалению, руководство России понимает только язык силы».

Кличко отметил: «Если не остановить Россию, скоро придется платить намного большую цену. Путин пройдет настолько далеко, насколько ему позволит Украина».

Читайте такжеЯпонские банки из-за санкций сокращают свой бизнес в России - СМИ

Как считает Кличко, никакие санкции не сработают, если Украина не даст сильного и эффективного ответа на агрессию. По его словам, для Украины очень важна военная и военно-техническая помощь США - обеспечение Вооруженных сил Украины современным вооружением и оборудованием.

Вместе с тем, убежден он, Украина не сможет оказывать сопротивление российской агрессии без стабилизации внутренней ситуации, в том числе усиления центральной власти, для чего крайне важно провести президентские выборы в установленные сроки – 25 мая. В то же время, добавил Кличко, Россия делает все, чтобы сорвать проведение этих выборов.