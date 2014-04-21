В Украину прибыл вице-президент США Байден
В Украине ожидают от визита Байдена подтверждения интенсивного диалога между Украиной и США.
В Украину с визитом прибыл вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден.
Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту «Борисполь» вице-президента США встречали и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица и посол США в Украине Джеффри Пайетт.
Подхода вице-президента США к представителям СМИ не было.
Читайте такжеСенаторы призывают Обаму ужесточить санкции против РоссииВ интервью журналистам Дещица сказал, что в Украине ожидают от визита Байдена подтверждения интенсивного диалога между Украиной и США.
“Мы ожидаем, что будет подтверждена в очередной раз интенсивность диалога между Украиной и США и продолжены договоренности, которые были достигнуты во время визита премьер-министра Украины в США”, - сказал Дещица.