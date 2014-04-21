В Украину прибыл вице-президент США Байден

16:02, 21 апреля 2014
Политика
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В Украине ожидают от визита Байдена подтверждения интенсивного диалога между Украиной и США.

Байден прибыл в Украину / REUTERS

В Украину с визитом прибыл вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту «Борисполь» вице-президента США встречали и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица и посол США в Украине Джеффри Пайетт.

Подхода вице-президента США к представителям СМИ не было.

Читайте такжеСенаторы призывают Обаму ужесточить санкции против РоссииВ интервью журналистам Дещица сказал, что в Украине ожидают от визита Байдена подтверждения интенсивного диалога между Украиной и США.

“Мы ожидаем, что будет подтверждена в очередной раз интенсивность диалога между Украиной и США и продолжены договоренности, которые были достигнуты во время визита премьер-министра Украины в США”, - сказал Дещица.

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