В Харькове на два месяца взяли под стражу одного из организаторов пророссийских митингов

В Харькове задержали и на два месяца взяли под стражу одного из организаторов пророссийских митингов Константина Долгова.

Об этом УНИАН сообщили его соратники.

По их сведениям, Долгова задержали вчера, 19 апреля, в центре Харькова, после этого его отвезли домой, где провели обыск. Вечером 19 апреля Долгова доставили в Киевский районный суд Харькова для избрания меры пресечения.

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По предварительной информации, активиста подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога).

Соратник Долгова заметил, что меру пресечения выбирал судья Константин Садовский, который в свое время вел дело о нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» с обвинением экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

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Судья выбрал Долгову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Также был определен залог в размере 600 тыс. грн.

Адвокат задержанного Дмитрий Тихоненков отметил, что в течение 5 суток будет подана апелляция. Сегодня, 20 апреля, Тихоненков планирует провести встречи с Долговым в Харьковском СИЗО.

Судебное заседание по избранию меры пресечения Долгову, которое проходило в закрытом режиме, пикетировали несколько активистов. Они скандировали «Власть народа, Долгову свободу», «Костя держись» и требовали освободить Долгова.

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В то же время в группах харьковского Антимайдана в социальных сетях отмечается, что митинг 20 апреля состоится. Организаторы мероприятия призывают провести мирное собрание.

«Мы не имеем морального права завтра (20 апреля - УНИАН) призвать вас на площадь, но мы знаем, что такие призывы идут. Поэтому Антимайдан Харьков предлагает завтра (20 апреля - УНИАН) не проводить шумных митингов, а встретиться завтра на площади, как старые добрые друзья и отпраздновать Пасху. Пусть все пройдет мирно, а те, кто будет призывать идти захватывать здания - провокаторы, мы к ним никакого отношения не имеем», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, координационный совет харьковского Евромайдана из-за опасения провокаций и силового противостояния отменил воскресное пасхальное вече.