В Харькове из-за угрозы сепаратистских провокаций Евромайдан отменил воскресное вече
19:26, 17 апреля 2014Политика
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В Харькове из-за угрозы провокаций Евромайдан отменил пасхальное вече 20 апреля.
В Харькове не будут проводить пасхального вече
Об этом УНИАН сообщили в Координационном совете харьковского Евромайдана.
«Пасха - семейный праздник! Призываем патриотов провести Праздник Пасхи в кругу родственников и близких. Вече 20 апреля - отменено. Поддаваться на вражеские упреки - подвергать себя бесполезной опасности. Пусть победит христианская любовь к ближнему. Слава Иисусу Христу! Слава Украине!», - отметили в коордсовете.
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Вместе с тем в воскресенье, 20 апреля, в Харькове ожидается проведение массового митинга активистов Антимайдана.
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