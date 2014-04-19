Лавров и Керри обсудили выполнение женевских договоренностей
11:21, 19 апреля 2014Политика
0 0
Телефонный разговор относительно Украины провели госсекретарь США Джон Керри и глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров и Керри обсудили выполнение женевских договоренностей/ Reuters
Сообщает 5 канал со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Керри напомнил Лаврову, что в соответствии с женевскими соглашениями все протестующие в Украине должны сдать оружие и освободить захваченные админздания.Читайте такжеУкраина предпринимает первоочередные шаги на выполнение женевских договоренностей - МИД
Госсекретарь подчеркнул: ближайшие несколько дней станут решающими для выполнения договоренностей. Ключевую роль в этом процессе должна сыграть наблюдательная миссия ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что освобождение админзданий является одним из условий женевского соглашения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter