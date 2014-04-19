Каждый шестой житель Юго-Востока считает войну неминуемой - опрос

46% жителей Юго-Востока Украины считают возможной гражданскую войну. При этом 16,4% полагают, что она неминуема.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу ZN.UA в Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях.

С другой стороны, только 12,5% считают, что войны не будет точно, а 20,2% выбрали вариант "скорее нет".

При этом в "горячей" Донецкой области гражданский конфликт считают неизбежным 19,3%, а в относительно спокойной Днепропетровской — 20,3%. В "заведенной" Луганской — 13,9%, а в куда менее накаленных Николаевской и Херсонской — 17,4% и 17,8%, соответственно.

Опрошено 3232 респондентов старше 18 лет в 160 населенных пунктах восьми регионов Юга и Востока Украины — Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях (методом телефонных интервью — 1476, методом личных интервью — 1756). В каждом отдельном регионе проведено не менее 400 интервью. Погрешность выборки не превышает 0,95%.

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