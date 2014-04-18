Ющенко 10 лет жил на госдаче с бассейном, мраморными туалетами и солярием

Журналистам показали государственную дачу в Конча-Заспе, где в течение 10 лет жил экс-президент Украины Виктор Ющенко вместе с семьей.

Фотогалерея "Государственная дача Виктора Ющенко"

На территории - дом для гостей и чайный домик. Хозяйственный дом имеет площадь 2,5 тысячи квадратных метров, включает 4 спальни с мраморными туалетами, собственный кинозал, бильярдную комнату и винный погреб. На три этажа - современный лифт.

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На государственной даче также был 15-метровый бассейн, массажный кабинет, две сауны, вертикальный солярий и джакузи.