Ющенко 10 лет жил на госдаче с бассейном, мраморными туалетами и солярием
15:33, 18 апреля 2014Политика
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На государственной даче также был массажный кабинет, две сауны и джакузи.
Журналистам показали государственную дачу в Конча-Заспе, где в течение 10 лет жил экс-президент Украины Виктор Ющенко вместе с семьей.
Фотогалерея "Государственная дача Виктора Ющенко"
На территории - дом для гостей и чайный домик. Хозяйственный дом имеет площадь 2,5 тысячи квадратных метров, включает 4 спальни с мраморными туалетами, собственный кинозал, бильярдную комнату и винный погреб. На три этажа - современный лифт.
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На государственной даче также был 15-метровый бассейн, массажный кабинет, две сауны, вертикальный солярий и джакузи.
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