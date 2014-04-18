Журналистам показали государственную дачу, где последние 10 лет жил Ющенко

08:52, 18 апреля 2014
Политика
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Ющенко с семьей 10 лет жил на государственной даче с винным погребом, кинозалом и 15-метровым бассейном.

ТСН

Журналистов впустили в государственную дачу, в которой последние 10 лет жил Виктор Ющенко с семьей. Из трехэтажного здания экс-президент уехал вынужденно. Дом одним из первых стоит в списке на продажу, - говорится в сюжете ТСН, сообщает ТСН.ua.

Под пение птиц со львами на входе - в таких условиях еще до недавнего времени жил бывший президент Украины Виктор Ющенко. В государственную дачу он вселился 10 лет назад, а выехал только в прошлом месяце. А нынешняя власть дом планирует продать. Ради рекламы и впустили журналистов. Жить на государственной даче экс-президенту было комфортно и выгодно, потому что коммунальные услуги и все обслуживание тоже были за государственный счет. Содержание государственной дачи обходилось государству в 30 млн грн.

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Государственная дача - это основной дом и три гектара вокруг. На территории - дом для гостей и чайный домик. Хозяйственный дом - это 2 с половиной тысячи квадратных метров, 4 спальни с мраморными туалетами, собственный кинозал, бильярдная комната и винный погреб. На три этажа - современный лифт. На стенах - немало забитых гвоздей, потому что хозяева очень любили художественное искусство. Картины забрали с собой. На государственной даче был 15-метровый бассейн, массажный кабинет, две сауны, вертикальный солярий и джакузи.

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Директор дома отдыха Конча-Заспа говорит, что Ющенко не вывез ничего лишнего и за свои слова он отвечает головой. Руководитель государственного управления делами зачитывает фамилии соседей, но не позволяет там снимать, потому что нет разрешения хозяев. В государственных домах государственные деятели также живут за государственный счет. Хотя, отдельные изъявили желание платить 30%. Такое продлится недолго, потому что все государственные дома продадут нынешним владельцам по рыночным ценам.

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Виктор Ющенко выкупить дом, в котором жил последние 10 лет, пока желание не выявил. По себе, кроме государственного имущества, семья Ющенко оставила облупленные стены в бассейне, отклеенные обои в бильярдной и треснувшие двери. Все 10 лет, сколько здесь жила семья Ющенко, ремонт не проводился. Хозяева, говорят, не хотели, чтобы ремонтники видели, как они живут.

Видео ТСН
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