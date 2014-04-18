Аэропорт «Донецк» работает в штатном режиме, вооруженных сепаратистов в здании нет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вместе с тем, сегодня на брифинге после сессии горсовета Донецкий городской голова Александр Лукьянченко рассказал, что вчера в аэропорту приходили вооруженные люди, которые назвали себя представителями так называемой «Донецкой народной республики», с ними велись переговоры, и сегодня эти переговоры должны быть продолжены.Читайте такжеПророссийские митингующие вошли в международный аэропорт "Донецк"

«Вчера я держал руку на пульсе времени, когда около 16.15 пришли к аэропорту представители «Донецкой народной республики», их было 115 человек. Переговоры велись практически до 23 часов. Затем протестующие в 23.15 покинули здание аэропорта, и сегодня они должны были в 10 часов прийти к аэропорту гораздо меньшим составом, их должно было остаться 10 человек и возобновить переговоры», - сказал мэр.

Он предположил, что эта акция была вызвана усилением пограничного контроля для мужчин, которые прибывали в Донецк из России.

«Я думаю, что их приход был вызван тем, что принято временное решение пограничной службой Украины тщательнее проверять рейсы, которые прибывают из России и особенно контролировать мужское население в возрасте от 16 до 60 лет. Это в связи с тем, что были случаи, когда люди, которые прибывали с той стороны, присоединялись к протестующим и решали свои задачи», - пояснил Лукьянченко.