Памятник Кобзону в Донецке покрасили в цвета украинского флага

Неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу Иосифу Кобзону в Донецке, сообщает Остров.

Ранее СМИ сообщали, что певец был лишен звания почетного гражданина Днепропетровска за поддержку политики Путина и военной агрессии против Украины.

Читайте такжеМайдан поблагодарил Андрея Макаревича за поддержкуВ ответ Кобзон назвал гимн Украины нацистским.

В то же время, многие деятели культуры в России против войны и критикуют политику Путина. С подобными заявлениями в СМИ и соцсетях, в частности, выступали Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Олег Басилашвили, Валентин Гафт, Борис Гребенщиков и другие.