Памятник Кобзону в Донецке покрасили в цвета украинского флага
12:29, 17 апреля 2014Политика
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В Донецке неизвестные раскрасили памятник певцу Иосифу Кобзону в желто-синие цвета.
Неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу Иосифу Кобзону в Донецке, сообщает Остров.
Ранее СМИ сообщали, что певец был лишен звания почетного гражданина Днепропетровска за поддержку политики Путина и военной агрессии против Украины.
Читайте такжеМайдан поблагодарил Андрея Макаревича за поддержкуВ ответ Кобзон назвал гимн Украины нацистским.
В то же время, многие деятели культуры в России против войны и критикуют политику Путина. С подобными заявлениями в СМИ и соцсетях, в частности, выступали Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Олег Басилашвили, Валентин Гафт, Борис Гребенщиков и другие.
Кобзона раскрасили / ОстроВ
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