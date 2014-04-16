СМИ заподозрили, что власть проводит антитеррористическую операцию только на словах

В ожидании встречи 17 апреля с участием России для поиска решения для дипломатического урегулирования конфликта, ситуация в Восточной Украине обостряется.

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Пророссийские сепаратисты проводят акции протеста во многих городах, но Киев пока не предпринимает никаких жестких действий, не смотря на объявленную антитеррористическую операцию. В свою очередь, Владимир Путин призвал ООН, которая, как и весь Запад, по-прежнему поддерживает Киев, осудить решение украинского правительства, передает Le Monde.

В Славянске и Горловке административные здания остаются захваченными сепаратистами. В Краматорске же украинские войска высадились в местном аэропорту и, согласно официальному заявлению Киева, взяли его под свой контроль.

Местные жители, которые выстроили там баррикаду и установили на ней российские флаги, встретили военных с криками «Позор!» и призывали вернуться обратно. Но столкновений между ними не было. Как сообщают некоторые жители, по городу ездят танки украинской армии.

Как сообщает газета, через несколько часов после того, как украинское правительство объявило о проведении антитеррористической операции, Президент России Владимир Путин обратился к Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой осудить такое решение, которое он считает «антиконституционным».

Во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, Президент России отметил, что из-за эскалации конфликта страна находится на краю гражданской войны.