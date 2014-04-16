Минобороны подтвердило информацию о похищенных военных на Луганщине

На автотрассе вблизи города Красный Луч Луганской области вооруженные террористы захватили в заложники двух военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, офицер и военнослужащий военной службы по контракту остановились на обочине дороги для устранения неисправности в служебном автомобиле. В это время к ним подъехали экстремисты, захватили военных в заложники и отвезли в неизвестном направлении.

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Министерство обороны Украины предупреждает лиц, причастных к этой террористической акции, что их действия подпадают под квалификацию целого ряда статей Уголовного кодекса Украины.

В данное время руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины принимаются необходимые меры для скорейшего освобождения похищенных военнослужащих. Указанные мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с соответствующими структурными подразделениями других силовых ведомств Украины, которые привлечены в проведение антитеррористических мероприятий.

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«Руководство отечественного оборонного ведомства настроено жестко реагировать на подобные действия, направленные против военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые присягнули на верность украинскому народу и добросовестно выполняют задачи по назначению», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня интернет-издание «ОстроВ» со ссылкой на собственные источники в ВСУ сообщило, что в районе Славянска вчера сепаратисты захватили в плен офицера разведки и его водителя–солдата.

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Несколько часов назад группа из пяти машин привезла сильно избитого офицера к одной из воинских частей в Амвросиевском районе Донецкой области. Террористы вызвали комбата и выдвинули требование передислоцировать часть и присягнуть «народу Донбасса». Иначе угрожали убить заложников.

После того, как военные отказались это сделать, террористы уехали. Судьба заложников остается неизвестной.