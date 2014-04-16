В Краматорске сепаратисты и "зеленые человечки" захватили 6 БМП

Об этом сообщает корреспондент "ОстроВа".

Первоначально активисты с Георгиевскими ленточками окружили боевые машины и заблокировали их движение.

Читайте такжеВ Славянск вводят войска, в Краматорске продолжается бойЗатем на помощь к сепаратистам пришли хорошо экипированные вооруженные люди в камуфляжах, в народе называемые "зелеными человечками". Общими усилиями они разоружили БМП и отогнали их в сторону села Ивановка.