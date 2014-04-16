В Краматорске сепаратисты и "зеленые человечки" захватили 6 БМП
10:46, 16 апреля 2014Политика
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Сепаратисты при поддержке "зеленых человечков" захватили 6 машин БМП, которые вошли в Краматорск для проведения антитеррористической операции.
В Краматорске захватили украинские БМП / @novostidnua
Об этом сообщает корреспондент "ОстроВа".
Первоначально активисты с Георгиевскими ленточками окружили боевые машины и заблокировали их движение.
Читайте такжеВ Славянск вводят войска, в Краматорске продолжается бойЗатем на помощь к сепаратистам пришли хорошо экипированные вооруженные люди в камуфляжах, в народе называемые "зелеными человечками". Общими усилиями они разоружили БМП и отогнали их в сторону села Ивановка.
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