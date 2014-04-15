Пограничники поймали курьеров, которые везли 1,8 млн грн для антиукраинских митингов

Как сообщили УНИАН в Отдел по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, парень и три девушки в возрасте от 25 до 30 лет следовали на материковую Украину поездом «Симферополь - Днепропетровск». Все они оказались гражданами Украины, жителями АР Крым.

Во время паспортного контроля данные пассажиры вели себя довольно вызывающе и заявили, что следуют «на свадьбу в Хохляндию». Однако в ходе дальнейшей проверки начали путаться в ответах. Ввиду того, что на границе с Крымом проводится проверка лиц, которые пытаются попасть в другие регионы Украины для подстрекательства населения, имея при себе действительные паспорта граждан Украины, было принято решение провести тщательный осмотр путников.

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Как результат, у каждое из них выявили значительные суммы средств - в целом 1,8 млн. грн. По предварительным объяснениям, они были курьерами и должны были доставить деньги для проплаты антиукраинских митингов в восточных регионах Украины.

Их передали сотрудникам СБУ для выяснения других обстоятельств.