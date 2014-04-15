Российское агенство: Армия штурмует аэродром Краматорска

Об этом по инфорации представителей сторонников федерализации сообщает РИА Новости.

"Представители украинской армии на БТР подъехали к военному аэродрому между Краматорском и Славянском. Они вступили в переговоры с ополченцами, которые контролировали аэродром. Неожиданно началась стрельба. Среди ополченцев есть раненые, возможно, убитые. Остальные ополченцы перекрыли въезды в Краматорск и готовы отражать нападение", — сказал агенству по телефону представитель народного ополчения Краматорска.

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В свою очередь украинские СМИ со ссылкой на Минобороны сообщают о начале спецоперации в Краматорске, не приводя каких-либо деталей.