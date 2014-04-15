Российское агенство: Армия штурмует аэродром Краматорска
Украинская армия штурмует аэродром около города Краматорск на востоке Украины, есть первые раненые среди ополченцев.
Об этом по инфорации представителей сторонников федерализации сообщает РИА Новости.
"Представители украинской армии на БТР подъехали к военному аэродрому между Краматорском и Славянском. Они вступили в переговоры с ополченцами, которые контролировали аэродром. Неожиданно началась стрельба. Среди ополченцев есть раненые, возможно, убитые. Остальные ополченцы перекрыли въезды в Краматорск и готовы отражать нападение", — сказал агенству по телефону представитель народного ополчения Краматорска.
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В свою очередь украинские СМИ со ссылкой на Минобороны сообщают о начале спецоперации в Краматорске, не приводя каких-либо деталей.