Сепаратисты покинули здание горотдела милиции в Краматорске - СМИ
12:29, 15 апреля 2014Политика
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Группа неизвестных покинула здание Краматорского горотдела милиции, который ранее был ими захвачен.
Неизвестные возле райотдела в Краматорске
Об этом сообщает «ОстроВ» со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игоря Демина.
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«По Краматорску - они сами покинули здание», - сказал Демин.
Он также не подтвердил, что ночью были новые захваты горотделов в Донецкой области и отдельных райотделов по Донецке: «Может, и приходили, но захватов не было».
По официальной информации, на данный момент остаются захваченными здания райотдела милиции в Славянске и горуправления в Горловке.
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