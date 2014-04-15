Сепаратисты покинули здание горотдела милиции в Краматорске - СМИ

Об этом сообщает «ОстроВ» со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игоря Демина.

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«По Краматорску - они сами покинули здание», - сказал Демин.

Он также не подтвердил, что ночью были новые захваты горотделов в Донецкой области и отдельных райотделов по Донецке: «Может, и приходили, но захватов не было».

По официальной информации, на данный момент остаются захваченными здания райотдела милиции в Славянске и горуправления в Горловке.