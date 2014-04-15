В Минобороны сообщили, на что потратят деньги, полученные в рамках всеукраинской акции

Средства, поступающие на счета Министерства обороны в рамках акции “Поддержи украинскую армию”, будут направлены исключительно на первоочередные нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны.

"Вызывает обеспокоенность позиция некоторых отечественных средств массовой информации, которые ставят под сомнение прозрачность использования Министерством обороны Украины полученных средств. Подтасовка и искажение некоторыми журналистами фактов о разделении полученных благотворительных средств с целью подготовки “сенсационных” материалов является недопустимой с точки зрения профессиональной журналистской этики", - заявили в Минобороны.

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Как сообщили в Департаменте финансов Минобороны, полученный в рамках акции финансовый ресурс планируется, по предложениям Генерального штаба ВСУ, направить на первоочередные нужды ВСУ: приобретение бронежилетов, спальных мешков и изолирующих подстилок, маскировочных сеток, средств связи и комплектующих к ним.

В ведомстве уверили, что информация об использовании полученных средств своевременно будет предоставляться обществу.

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"С целью обеспечения контроля за своевременным оприходованием и эффективным использованием средств и материальных ценностей, переданных непосредственно в воинские части Вооруженных сил Украины физическими и юридическими лицами, которые предоставляют благотворительные (добровольные) взносы и пожертвования, необходимо: 1. Требовать от руководства воинских частей документ, удостоверяющий факт передачи средств (приходный кассовый ордер или банковскую выписку) и материальных ценностей (акт приемки); 2. Информацию о передаче средств и материальных ценностей (по возможности, с копиями приходного кассового ордера, банковской выписки, акта приемки т. п.) направлять по электронному адресу соответствующих территориальных управлений внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины. Указанные меры позволят контролировать законное использование полученных ресурсов, обеспечат прозрачность при использовании и позволят информировать общество о полученной помощи", - подчеркнули в Минобороны.

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В ведомстве прибавили, что в рамках акции “Поддержи украинскую армию” на счета Министерства обороны по состоянию на 14 апреля поступило около 98 млн 746 тыс. грн от юридических и физических лиц как помощь ВСУ.

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Из этой суммы 93 млн. 545 тыс. грн – денежные переводы на материально-техническое, остальные – на медицинское обеспечение ВСУ.

С помощью звонков на единый мобильный номер “565” в поддержку украинской армии перечислено 23 млн. 970 тыс. грн.

Кроме того, на счета Минобороны поступило 56 тыс. долларов США и 31 тысяча евро. После обязательной продажи иностранной валюты (50% от общей суммы) остаток иностранной валюты на счетах Минобороны составил 28 тыс. долларов (гривневый эквивалент – 318 тыс. грн) и 15,4 тыс. евро (гривневый эквивалент – 232 тыс. грн).