Шуфрич призывает наказать обидчиков Добкина и Царева

Народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич призвал правоохранительные органы найти и наказать людей, которые накануне не допустили кандидата в президенты от ПР Михаила Добкина на телепрограмму и напали на другого кандидата Олега Царева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шуфрич сказал в своем выступлении в парламенте.

Шуфрич отметил, что Добкину помешали попасть на эфир телепрограммы “Свобода слова” телеканала ICTV, и его “грубо унизили”.

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“Сегодня мы требуем от власти обеспечения прозрачного реального избирательного процесса”, - сказал депутат.

Шуфрич также призвал привлечь к ответственности людей, которые накануне напали на Царева возле здания телеканала.

“Напали на него, нанесли ему физический ущерб”, - добавил Шуфрич.

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В свою очередь и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов призвал граждан не совершать никаких насильственных действий против кандидатов в президенты, а самих кандидатов - воздерживаться от сепаратистских выступлений, которые расшатывают ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в Киеве под студией телеканала ICTV собрались представители Автомайдана и ветераны войны в Афганистане, которые не пускали в студию кандидата в президенты Добкина и ожидали выхода Царева.

Добкина облили зеленкой и обсыпали мукой.

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Царева забросали яйцами, сделали коридор позора, по которому он прошел под возгласы: "Позор!", "На колени!" и тому подобное. Позже его, не дождавшись автозака, посадили в автомобиль и увезли в Генеральную прокуратуру. Сначала в здание Генпрокуратуры не пускали прессу, потом журналистов пустили в здание, и к ним вышел Царев. Он был раздет по пояс со следами побоев.